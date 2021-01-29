Reyting rekortmeni Çukur dizisi 114. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İşte merakla beklenen yeni bölümün özeti ve ilk ön izleme sahnesi...

"ÇOCUĞUMU, EFSUN'U SANA KURBAN ETMEM SULTAN HANIM!"

Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un merakla beklenen yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Yamaç ve Sultan Koçovalı'nın gerilim dolu anlarının ekranlara geldiği sahnede Yamaç, Efsun'u evden kovduğu için annesine sert tepki gösteriyor.

Sultan, İdris'in katili olarak gördüğü Efsun hakkında kararını söylerken Yamaç, annesine rest çekerek tartışmaya son noktayı koyuyor. Yamaç'ın sert sözlerinin ardından akıllara, "Sultan Hanım, Efsun'u kabul edecek mi?" sorusu geliyor.

Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak.

Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur'a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.