Reyting rekortmeni Çukur dizisi 114. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 115. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 115. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 115. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...



ÇUKUR'DA 114. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, Çağatay'ın ölümü sonrası nihayet rahat bir soluk alacağını düşünürken Efsun'un evden gittiğini öğrendiğinde çok üzülecek ve hemen onu aramaya başlayacak. Akın ve Yasmin'in düğün hazırlıklarıyla Koçovalılar savaşa kısa bir ara verecek. Koçovalılar'ın uzun bir aradan sonra düzenledikleri ilk düğün gergin bir bekleyişe sebep olacak.

Nihayet eve dönme zamanı geldiğini öğrenen Vartolu, Cumali Amca ile birlikte Çukur'a yolculuğunda hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşacak. Efsun'un annesi tarafından evden kovulduğunu ve Kulkan tarafından kaçırıldığını öğrenen Yamaç öfkeyle Kulkan'ın peşine düşecek. Nefesleri kesen karşılaşmanın sonucu herkesi şaşkınlığa uğratacak.