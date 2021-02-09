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Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 115. son bölüm izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da büyük bir izlenme oranı yakalayan dizisi Çukur'un 115. yeni bölümüyle ekranlara geldi. İzlenme rekorları kıran dizinin yeni bölümünde Yamaç'ın bir anda ortadan kaybolması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 115. son bölüm izle

Reyting rekortmeni Çukur dizisi 115. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 116. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR 115. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE

ÇUKUR'DA 115. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Yamaç’ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu’nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

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