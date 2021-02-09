Reyting rekortmeni Çukur dizisi 115. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 116. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 116. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR 115. SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE



ÇUKUR'DA 115. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.

Yamaç’ın bir anda ortadan kaybolması Koçovalılar'ı endişe içinde bıraksa da Vartolu’nun Cumali Amca'yla birlikte Çukur'a geri dönmesi aileyi daha büyük bir sürprizle karşılaştıracak. Yamaç’ın Kulkan tarafından Afganistan’da tutulduğu yerden geri dönüp dönemeyeceği ise merakla beklenecek.