Show TV'de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur'un yeni bölümünden 2. tanıtım yayınlandı.

"DÖNDÜĞÜNDE YİNE BURADA OLACAĞIM..."

Yamaç ile Amca'nın birbirine meydan okuduğu tanıtımda Vartolu'nun karşısına çıkan gazeteci kadın dikkat çekiyor. Yamaç, Efsun'a yaşadıklarını açıklamaya çalışırken, Efsun'un korku dolu anları büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç'ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek. Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.