Reyting rekortmeni Çukur dizisi 118. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 119. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 119. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 119. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR 118. SON BÖLÜM İZLE



ÇUKUR'DA 118. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Efsun karşılaşmasında neler olacağı merakla beklenirken, ikilinin yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatacak. Yamaç’ın elinden kurtulan Kulkan, hayatta kalmak için Amca’ya karşı son kozunu oynayacak. Yamaç hem aile içinde yaşananları hem de mahalledeki değişimin arkasında neler olduğunu öğrenecek.

Bir yandan Yamaç’ı kaybetmekten korkan diğer yandan doğru bildiklerine inanan Vartolu, Amca’nın verdiği görevle nefesleri kesen bir aksiyona girişecek. Yamaç, Çukur’da gördüğü manzaralardan sonra Amca’nın karşısına geçerek tarafını seçecek. Bu durum Çukur’da yepyeni bir dönemin başlangıcı olacak.