Reyting rekortmeni Çukur dizisi 119. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 120. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 120. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 120. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR 119. SON BÖLÜM İZLE



ÇUKUR'DA 119. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç’ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek.

Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali’yi karşısında bulacak.

Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç’ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.