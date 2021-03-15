Reyting rekortmeni Çukur dizisi 120. bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizide gözler şimdi 121. yeni bölüm fragmanına çevrildi...

ÇUKUR 121. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 121. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

ÇUKUR 120. SON BÖLÜM İZLE



ÇUKUR'DA 120. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç ve Amca arasındaki gerilim iyice tırmanırken, iki tarafın savaşı artık resmiyet kazanacak.



Efsun’un yapacağı sürpriz hamle kendisini tehlikeye sokarken bu durum Yamaç’ı harekete geçirecek. Vartolu’nun oğlunun sünnet düğünü iki tarafı da bir araya getirecek.

Hayatta kalması için gerekli olan tek güvencenin elinden alındığını öğrenen Kulkan, bir kez daha Amca ile pazarlık masasına oturacak. Yamaç ve Cumali’nin Amca'ya karşı düzenledikleri aksiyon dolu planı nefesleri kesecek.