ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 18 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 19. bölümünde İdris’in, torunu ve gelinini öldüren Çeto’yla ilk defa karşı karşıya geldiği bölümde Çeto, İdris’e Çukur’a geri dönmek istediklerini söyledi. Yamaç ve İdris, Karakuzuların Çukur’a dönmesini kabul ederken, Cumali ve Salih bu durum karşısında öfkeden deliye döndü. Mahsun’a silah çeken ve kendini büyük bir tehlikeye atan Sena, Mahsun’un itirafları nedeniyle şoke oldu. Mahsun’un ona olan aşkını koz olarak kullanabileceğini düşünen Sena, Selim’in sert tepkisiyle karşılaştı.
Çeto ve Mahsun’un arkalarındaki gücü bulmaya kararlı olan Yamaç, Çeto’nun karşısına geçti ve Karakuzuların, onun kurallarına göre yaşayacağını söyleyerek, Çeto’ya meydan okudu. Çeto’yu gizlice takip eden Cumali ve Salih; Çeto’nun buluştuğu gizemli kişinin peşine düştü. İkili Karakuzulardan olduğu anlaşılan Yücel’i alarak, Yamaç’ın yanına getirdi. Yamaç, vicdan azabı çeken Metin’i kardeşlik töreniyle tekrar aralarına aldı. Konvoy halinde Çukur’a geri dönen Karakuzular Çukur sakinlerinin tepkisiyle karşılaştı. Yamaç ve Koçovalılar dışında Çukur’da kimseyi göremeyen ve keyiflenen Çeto, Çukur çocuklarının bir anda mahalleyi Çukur sembolleriyle donatmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Bunu gören Yamaç’ın “Hazırlanın, çok eğleneceğiz!” sözleri ise heyecanı yükseltti.
ÇUKUR 52. BÖLÜM
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