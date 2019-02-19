Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Uluç’un yaralandığını gören kızı öfkeden deliye dönerken, tepkisiyle Koçovalıları şaşırtıyor. İdris ve Uluç’tan özür dileyen genç kızın, kendisine yardım eden Cumali’yle bakışması dikkat çekiyor.

ÇUKUR 54. YENİ BÖLÜMDEN İLK SAHNE

ÇUKUR 53. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 20. bölümünde Aliço’nun ısrarlarına dayanamayan ve ona verdiği sözleri hatırlayan İdris, eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri döndü. Mahallede yeniden birlik duygusu oluşurken Koçovalılar, İdris’in de yönlendirmesiyle eski işlerini geri almak için harekete geçti. Selim, Ayşe’nin Çeto’ya yardım eden kişi olduğunu öğrenirken Yücel, Çeto’nun kendisine tuzak kurduğunu ve intikam almak istediğini söyleyerek Koçovalıları şaşırttı. Salih’in mahallede açtığı müzikle birlikte geçmişine dair çıkan izler Çeto'yu zor durumda bıraktı. Koçovalılar, Çeto’nun büyük tepkisine anlam veremezken Mahsun, krize giren ve kendinden geçen Çeto’ya yardım etmeye çalıştı. Eski işlerini tekrar almak için mekanlara giden Koçovalılar, her seferinde Karakuzularla karşılaşsalar da Çukur’un birlik olmasıyla işlerin üstesinden geldiler. Uluç’un desteğiyle silah bulmaya çalışan ve Yücel’i bir koz olarak kullanan Koçovalılar, teslimat sırasında Koçovalıların engeliyle karşılaştı. Bölüm finalinde yaşanan sürpriz gelişme ise herkesi şoke etti. Kendine gelen Çeto yüzüklü kişinin yönlendirmesiyle Baykal’ın ofisine gitti ve Vartolu’nun ölmesini istedi.

ÇUKUR 53. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 25 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!