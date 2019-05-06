Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor.
Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.
Çukur bu akşam 2. sezonun 31. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç ve Aliço ile Yücel arasındaki yüzleşmede Yamaç, başladığı yere geri dönerek Yücel’i elinden kaçıracak. Bu esnada İdris de Vartolu Salih’in mekanında ölen Savaş’ın ağabeyi Azer Kurtuluş ile karşı karşıya gelecek.
Cumali’nin öğreneceği bir bilgi, onu büyük bir şüpheye sürüklerken; Damla’nın da farklı bir şekilde aynı gerçeği öğrenmesi ikiliyi oldukça güç bir duruma sürükleyecek.
Koçovalılar ile Aliço, Emmi, Medet, Metin ve Kemal, Azer tehlikesini durdurabilmek için seferber olacak. Ancak Azer, kardeşinin intikamını almadan kolay kolay Çukur’u terk etmeyeceğini gösterecek.
“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!
İşte "Çukur"un 2. sezon 31. bölüm tanıtımları:
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