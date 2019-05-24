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Çukur 2. sezon finali fragmanı: “Yamaç Koçovalı ben!”

Çukur 2. sezona Pazartesi günü yayınlanacak bölümüyle veda edecek. Her bölümüyle izleyiciyi ekranlara bağlayan Çukur, sezon finali bölümüyle de nefesleri kesmeye hazırlanıyor. Dizinin sezon finalinde uzun zamandır beklenen Yücel - Yamaç karşılaşması yaşanacak. İşte Çukur 67. sezon finali bölüm fragmanı

Çukur

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur’un sezon finali tanıtımı yayınlandı. Uzun zamandır merakla beklenen Yücel-Yamaç karşılaşmasının nefes kestiği tanıtımda öfkesine hakim olamayan Yamaç, Yücel’e hesap soruyor. Yamaç, “Gittiğin yerde Baykal’a, Çeto’ya, Mahsun’a beni sor. Benim kim olduğumu çok iyi biliyorlar. Yamaç Koçovalı ben!” sözleriyle Yücel’in yanından ayrılırken, yükselen alevler heyecanı yükseltiyor. Sezon finaliyle ekran yolculuğuna kısa bir ara verecek Çukur’da Yücel’e ne olacağı ve değişecek dengeler merakla bekleniyor.

ÇUKUR 67. SEZON FİNALİ FRAGMANI

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek sezon finalinde Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak.

Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

ÇUKUR 66. SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Hare Sürel, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, Serhat Özcan, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

Çukur, merakla beklenen sezon finaliyle Pazartesi akşamı saat 20.30’da Show TV'de!

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