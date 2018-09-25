Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. İki kardeşin karşı karşıya geldiği nefes kesen sahnede Yamaç göğsüne yaptırdığı Çukur dövmesine vurarak ailesini ve Çukur’u geri alacağını söylüyor. Gözü dönen Yamaç’ın “Bir çocuk benim için kendini feda etti. Benim o çocuğa bir borcum var Cumali Koçovalı! Sen olsan da olmasan da ben o borcu ödeyeceğim. Çukur’a da huzurunu geri vereceğim ya da yolunda öleceğim!” sözleri heyecanı yükseltirken, Cumali’nin tepkisi merakla bekleniyor.

ÇUKUR 36. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ÇUKUR 35. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Çukur’un bu akşam ekrana gelen 2. sezonun 2. bölümünde Cumali, kapısında yaralı halde bulduğu kardeşi Yamaç’a yardım ederken, mahallenin gençlerinin saldırısına uğrayan Vartolu büyük bir tehlike atlattı. Bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen Meke ve Celasun’un artık karşı karşıya olduğu görüldü. Kendine geldiğinde karşısında Cumali’yi bulan Yamaç’ın abisiyle duygu yüklü kavuşması ekran başındakileri de derinden etkiledi. Karakuzuların Sena’yı aradığını bilen ve karısı için endişelenen Yamaç’a yardım eden Cumali, onu bulup Yamaç’a getirdi. Hiç vakit kaybetmeden Karakuzulara karşı harekete geçen Cumali’yi durdurmaya çalışan Yamaç abisinin hiç bilmediği sert yanıyla yüzleşti. Karakuzuların gizemli adamı Ersoy’un mahalleliye, Yamaç ve Cumali’nin arandığını ve bulunmadıkları her gün Çukur’dan birinin öleceğini söylemesiyle Yamaç, gizlice Çukur’a girdi. Çukur sokaklarında yükselen silah sesleri ve genç Efe’nin ölümüne şahit olan Yamaç ailesini ve Çukur’u eskisi gibi toparlayabilmek için mücadelesine devam edeceğini gösterdi. Göğsüne Çukur dövmesini yaptıran Yamaç’ın “Çukur her yerde!” sözleri dikkat çekti.

ÇUKUR 35. SON BÖLÜM İZLE

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstlendiği Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 1 Ekim Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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