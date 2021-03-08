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HaberlerTelevizyonÇukur 4. sezon 27. bölüm tanıtım! Yamaç ile Amca arasındaki savaş belirginleşiyor!
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Yamaç ile Amca arasındaki savaş belirginleşiyor!

Çukur bu akşam 4. sezonun 27. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak. "Çukur" merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Çukur 4. sezon 27. bölüm tanıtım! Yamaç ile Amca arasındaki savaş belirginleşiyor!
Yamaç ile Amca arasındaki savaş belirginleşiyor!
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HABERTURK.COM

Çukur bu akşam 4. sezonun 27. bölümüyle ekrana gelecek. Yamaç ile Amca arasındaki adı konmayan savaş daha da belirginleşecek. Bu durum Vartolu ve Yamaç'ı yıllar önce olduğu gibi yeniden karşı karşıya getirecek.

Amca, kendi işlerinin çıkarı için İdris'in eski dostlarından birine boyun eğdirmeye çalışırken Yamaç ve Cumali'yi karşısında bulacak. Vartolu'nun oğlunun sünnet düğünü için hazırlıklar başlarken, Yamaç'ın Efsun ve kızı Masal için gireceği aksiyon nefesleri kesecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Çukur" merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 27. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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