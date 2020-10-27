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HaberlerTelevizyonÇukur 4. sezon 9. bölümden ilk sahne yayınlandı - Çukur 4. sezon 8. bölüm izle
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Çukur 101. bölümden ilk sahne yayınlandı - Çukur 100. bölüm izle

Show TV'nin yeni sezonuyla da izlenme rekorları kıran dizisi Çukur, 4. sezon 8. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. İlgiyle takip edilen dizinin son bölümüne Yamaç'a şok sürpriz damga vurdu. İşte şimdiden merakla beklenen Çukur 4. sezon 9. bölümden ilk sahne...

Çukur 4. sezon 9. bölümden ilk sahne yayınlandı - Çukur 4. sezon 8. bölüm izle

Çukur'da heyecan gittikçe artıyor. 4. sezonuyla da heyecan fırtınasına sahne olmaya devam eden Çukur'un 4. sezon 9. yeni bölümünde ilk sahne yayınlandı!

"EFSUN KİM?"

Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Cumali'nin Akın'dan hesap sorduğu sahnede "Efsun kim?" sorusu üzerine Akın'ın tedirgin hali dikkat çekiyor. Cumali'nin Akın'a, Efsun hakkında soru sormasının nedeni ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR'DA NELER OLDU?

Yamaç, Cengiz Erdenet'in tehdidine karşı hazırlıklı gelmişti! Tüm Koçovalı erkekleri öldürmekle tehdit eden Cengiz'i Yamaç, karşılık olarak oğullarıyla tehdit etti. Kulkan, Çağatay ve Ogeday'ın tehlikede olduğunu gören Cengiz, adamlarını durdurdu. Yamaç, bu hamlesiyle bir kez daha ailesini Erdenetler'e karşı korudu. Çukur'dan uzak kalan Yamaç, Aliço'nun desteği ile duygusal anlar yaşadı. Aliço, Yamaç'a suçunun olmadığını söyleyerek sarılırken, bu anlarda Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı. Cengiz Erdenet, Yamaç'ın kendilerine kurduğu tuzağın aynısını düşmanları için kurmasını isteyerek yeni bir görev verdi. Çukur'un kızlarından Fidan'ın şiddet görmesi tüm mahalleyi harekete geçirdi. Yamaç ve Vartolu, Fidan'ı darp eden kişiyi bulup hesap sordu. Fidan'a yapılanların hesabını soran Yamaç'a, Çukur yeniden sahip çıktı. Mahallesinden uzun süredir uzak kalan Yamaç, Çukur ile yeniden bir araya geldi. Koçovalı ailesinde ortaya çıkan gerçekler ise gerilimi giderek arttırdı. Karaca'dan, Azer'in ölümü hakkındaki gerçekleri öğrenen Selim evden ayrılırken, Karaca da peşinden giderek babasını yalnız bırakmadı. Cengiz Erdenet'in verdiği görevi Vartolu'nun da yardımıyla başarıyla gerçekleştiren Yamaç'ı finalde büyük bir sürpriz bekliyordu. Başarılı operasyonun ardından Yamaç'ı yemeğe çağıran Cengiz Erdenet büyük bombayı patlattı; Çağatay Erdenet geri döndü!

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Mustafa Avkıran, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memilli, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, İrem Sak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı, Çağrı Atakan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 2 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

İŞTE ÇUKUR 101. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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