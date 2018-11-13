Çukur geçtiğimiz akşam ekrana gelen 42. bölümü ile yine reyting sıralamasında zirveye yerleşti. Öte yandan sosyal medyanın da gündemini de yine Çukur belirledi. Öte yandan Çukur 42. bölüme ise Yamaç ve İdris'in buluşması damgasını vurdu. İzleyiciler baba oğlun buluşmasını duygusal bir atmosferde izledi. İşte; Çukur 42. bölüm reyting sonuçları...

BABA OĞLUN İLK KARŞILAŞMASI ÇOK KONUŞULDU!

Ay Yapım imzalı Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde ekran başındakiler duygu yüklü anlar yaşadı. Ayşe, Karaca ve Akşın’ın İdris’le bir araya geldiği bölümde asıl buluşma Yamaç ve İdris arasında yaşandı. İkilinin karşı karşıya geldiği an izleyicileri gözyaşlarına boğdu.

Yeni sezona hızlı giriş yapan ve her pazartesi zirveye oturan Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde İdris’in, oğulları Yamaç ve Vartolu’yla bir araya geldiği anlar izleyicileri derinden etkiledi. İdris’in gözyaşları içinde “oğlum” diyerek Yamaç’a sarıldığı sahne ekran başındakilere duygu dolu dakikalar yaşattı. Vartolu ile İdris arasındaki konuşma da bölümün unutulmazları arasında yer aldı.

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 11.96 izlenme oranı (rating), 25.71 izlenme payı (share), AB’de 10.11 izlenme oranı (rating), 25.09 izlenme payı (share), Total’de ise 10.43 izlenme oranı (rating), 23.64 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #babam etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #babam etiketi Twitter’da Türkiye'de 11 saat 25 dakika dünyada 4 saat TT listesinde kaldı.

VARTOLU, SAADET’İN HAYATTA OLDUĞUNU GÖRDÜ!

Bölümün finalinde Vartolu’nun, Çeto ve Mahsun’un karşısına çıktığı an ise nefesleri kesti. Koçovalılar karşısında mağlup düşmemeye kararlı olan Çeto ve Mahsun, ellerindeki en büyük kozu ortaya sürdü. İkili, hiç beklemediği anda Vartolu’nun karşısına Saadet’i çıkararak heyecanı doruk noktasına taşıdı.

Çukur yeni bölümüyle 19 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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