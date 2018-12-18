Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Sinan Öztürk’ün üstlendiği ‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde final sahnesi heyecan yarattı. Kapısının önünde küçük bir kutu süt bulan Cumali, heyecanla etrafına bakarken izleyiciler geçmiş günlere gitti. Cumali ile Selim arasındaki çocukluklarından kalan bir anı izleyen ekran başındakiler, bugüne döndüklerinde Selim ve Cumali’nin yıllar sonra karşı karşıya geldiklerini gördüler. Ağabeyinin karşına çıkan Selim’in nasıl davranacağı ve Cumali’nin ne tepki vereceği merakla beklenecek.

ÇUKUR ZİRVEYİ BIRAKMIYOR!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 11.66 izlenme oranı (rating), 23.11 izlenme payı (share), AB’de 9.19 izlenme oranı (rating), 20.90 izlenme payı (share), Total’de ise 9.88 izlenme oranı (rating), 20.99 izlenme payı (share) ile tüm kategorilerde birinci oldu. İzleyiciler #umut etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #umut etiketi Twitter Türkiye'de 13 saat 25 dakika, dünyada 4 saat 35 dakika TT listesinde kaldı.

ÇUKUR 47. BÖLÜM İZLE

YAMAÇ, VARTOLU’NUN SIRRINI ÖĞRENDİ!

Aliço’nun yardımıyla Saadet’in yaşadığını ve bir çocuğu olduğunu öğrenen Yamaç, Vartolu’yla yüzleşti. Yamaç’a yalan söylemenin zor olduğunu ve onun güvenini zedelediğini söyledikten sonra oğlunun fotoğrafını çıkarıp “Bak, oğlum oldu. Babamın torunu oldu babamın oğlu” dediği anlar ekran başındakilere duygu yüklü dakikalar yaşattı.

YAMAÇ’TAN CUMALİ’YE YILLAR SONRA GELEN ÖZÜR!

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahne izleyicileri gözyaşlarına boğdu. Yamaç’ın elinde gördüğü bulmaca kitabıyla heyecanlanan Cumali’nin; “Neden ben hapishanedeyken biriniz getirmediniz? Bunlar hala var mı?” dediği anlar Yamaç’ı duygulandırdı. Cumali’yi hapishanede yapayalnız bıraktıklarını düşünen Yamaç, Cumali’den özür diledi.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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