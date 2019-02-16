Çukur 53. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Karakuzular, harekete geçen Koçovalıları karşılarında buluyor. Vartolu ve Medet’in mahalledeki eğlenceli halleri dikkat çekerken, onları gören Çeto ve Mahsun’un ne tepki vereceği merak uyandırıyor. Bu kez Çukur’da hesaplaşan Koçovalılar ve Karakuzuların kavgası ise heyecanı yükseltiyor. İşte, yeni bölüme dair tüm detaylar...

ÇUKUR 53. BÖLÜM FRAGMANLARI

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

ÇUKUR’DA NELER OLACAK?

Çukur’un Pazartesi akşamı ekrana gelecek 2. sezonun 20. bölümünde Koçovalılar ve Karakuzular, bu sefer Çukur’da karşı karşıya gelecek. Aliço sayesinde İdris Baba da eski günlerdeki gibi takım elbisesini giyerek Çukur sokaklarına geri dönecek. Mahallede yeniden birlik duygusu oluşurken Koçovalılar, eski işlerini geri almak için harekete geçecekler.

Ancak her seferinde Karakuzularla karşılaşmaları işlerini zorlaştıracak. Yücel’i bir koz olarak kullanan Koçovalılar, Çeto ve Mahsun’un üstünde olan kişiye ulaşmak için çabalayacak. Çeto’nun geçmişine dair çıkan ilk izler Çeto’yu zor durumda bırakırken, yaşanacak sürpriz bir gelişme ekran başındakileri şoke edecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.