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Pazartesi günlerinin en çok izlenen ve konuşulan dizisi olan ‘Çukur’un yeni yıl arasından sonra ekrana gelecek ilk bölümünde sevilen müzisyen Cem Adrian konuk oyuncu olarak izleyicilerle buluşacak.

ÇUKUR'DA CEM ADRIAN SÜRPRİZİ

‘Kalbim Çukurda’nın yanı sıra ‘Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme’, ‘Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)’ ve ‘Ela Gözlüm’ gibi birçok şarkısıyla ‘Çukur’un geçmiş bölümlerinde yer alan Adrian, Vartolu ile Saadet’in uzun zaman sonra ilk defa buluştukları sahnede yer alacak.

Çekimler sırasında keyifli anların yaşandığı sette Adrian, Erkan Kolçak Köstendil ve Boncuk Yılmaz ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

‘Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü 13 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

NEJAT İŞLER DE ÇUKUR'DA

‘Çukur’a geçtiğimiz günlerde de sürpriz bir isim dahil olmuştu. Üç sezondur her bölümü heyecanla beklenen dizinin oyuncu kadrosuna Nejat İşler katılmıştı. Başarılı oyuncu, güçlü bir ailenin ortanca oğlu Çağatay Erdenet rolüyle hikayeye dahil olmuştu.