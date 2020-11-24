Çukur'da Koçovalılar'ı yeni bir tehlike bekliyor!

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Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde heyecan yine hız kesmedi. Aksiyon dolu anların seyircileri soluksuz bıraktığı bölümde Yamaç'ın eve dönüşüyle yaşanan duygusal anlar herkesi derinden etkiledi. Sosyal medyanın da uzun süre konuştuğu bölümün finalinde ise ekrana gelen çarpıcı gelişme Koçovalılar'ı bekleyen felaketin habercisi oldu.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Çağatay, Cumali'ye karşı eline geçen büyük kozu kullanarak ondan Ogeday'ı öldürmesini istedi. Bunun üzerine Cumali, Ogeday'a saldırı düzenledi.

İstediğini elde eden Çağatay'ın öldürmek için hedef aldığı yeni ismin finalde Selim olduğu ortaya çıktı. Selim Koçovalı'nın tehlikede olduğunu gösteren bu anlar akıllara şu soruyu getirdi; "Koçovalılar, Çağatay'ı engelleyebilecek mi?"

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #AİLENİKORU DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.94 izlenme oranı (reyting),13.98 izlenme payı (share),AB'de 5.33 izlenme oranı (reyting),11.74 izlenme payı (share),Total’de 7.65 izlenme oranı (reyting),16.07 izlenme payı (share) elde etti. #AileniKoru etiketi ise Twitter Türkiye'de 9 saat 15 dakika TT listesinde kaldı. Heyecan dolu bölüm #çukur etiketiyle de 8 saat 55 dakika boyunca Türkiye gündeminde yer aldı. Yamaç'ın eve dönüşüyle yaşanan duygusal anlar ise bölüme damgasını vurdu. Yamaç karakterine hayat veren Aras Bulut İynemli etkileyici oyunculuğuyla sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

YAMAÇ KOÇOVALI GERİ DÖNDÜ!

Cengiz Erdenet'e büyük bir rest çeken Yamaç, ardından soluğu abilerinin yanında aldı. Cumali ve Selim'in, Sefa'ya saldırmak için hazır beklediği anlarda Yamaç'ın gelişi bir Koçovalı olduğunu herkese gösteren cinstendi. Yamaç'ın, oğlu Sefa'yı öldürdüğü haberini alan Namık'ı, Cengiz Erdenet ortadan kaldırdı.

Yamaç, Sefa'yı vuruyor;

YAMAÇ'TAN AÇIK TEHDİT!

Tüm olanlardan sonra Cengiz, Yamaç'a işkence ederek özür beklediğini ifade etti. Ancak Yamaç Koçovalı, Erdenetler'e karşı durmakta kararlıydı. Yamaç'ın, Cengiz ve Çağatay'a bir sonraki hamlesi bir külçe altın göndermek olunca tansiyon giderek yükselmeye başladı. Yamaç, Erdenetler'i altınlarını yok etmekle tehdit etti.

Cengiz Erdenet'e tehdit;

YAMAÇ VE SELİM'İN DUYGUSAL ANLARI!

Sultan'ın Yamaç'ı yemeğe davet etmesi ise Koçovalılar'ın evinde duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Sultan'ın ısrarıyla Cumali, Selim ve Yamaç aynı sofrada buluştu. Gerilim dolu akşamın sonuna Yamaç ve Selim'in yüzleşmesi damgasını vurdu.

Selim'in silahla birlikte Yamaç'ın yanına gelmesinin ardından iki kardeş arasında tansiyon yükseldi. Yamaç'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar yüreklere dokunurken, Aras Bulut İynemli'nin herkesi derinden etkileyen oyunculuğu sosyal medyada gündem oldu.

"Benim adım Yamaç Koçovalı, ben korurum..."

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Selim'in Akın'a veda eder gibi konuştuğu sahnede nereye gideceği büyük merak konusu oluyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 13. Bölümünden İlk Sahne;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!