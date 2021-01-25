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Vartolu'nun planı nefesleri kesecek!

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur, bu akşam 4. sezonun 21. bölümüyle ekrana gelecek. Akın’dan sonra Emmi ve Aliço’nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşecek. Cumali Amca ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek

Çukur'da, Vartolu'nun planı nefesleri kesecek! - Magazin haberleri
Vartolu'nun planı nefesleri kesecek!
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HABERTURK.COM

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Nejat İşler, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur bu akşam 4. sezonun 21. bölümüyle ekrana gelecek. Akın’dan sonra Emmi ve Aliço’nun da hayati tehlikesi sürerken mahallede yaşanacak yeni patlama herkesin yüreğini ağzına getirecek. Koçovalılar bir yandan Çukur’daki yaraları sararken diğer yandan Erdenetler’in peşine düşecek.

Cumali Amca ile görüşen Vartolu’nun kurduğu akıl dolu plan nefesleri kesecek. Koçovalılar’ın evinde Efsun’la ilgili yaşanacak gelişmeler herkes için yeni bir dönüm noktası olurken Koçovalılar’ın yaptıkları yeni intikam planı Erdenet ailesinden birinin daha sonunu hazırlayacak.

'Çukur' merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 21. Bölüm Tanıtımları;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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