Çukur final fragmanı yayınlandı!

Çukur sokaklarında görülen iki cenaze dikkat çekerken, Koçovalılar büyük bir yıkım yaşıyor. Cumali Amca'nın geri dönüşü ailede tüm taşları yerinden oynatacak.

ÇUKUR FİNAL FRAGMANI

ÇUKUR'UN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur’un merakla beklenen büyük finalinde Yamaç ve Amca ölüm ile savaşacak. Koçovalı ailesi ve Çukur hayatlarının en büyük sınavını verirken, fırtına son kez kopacak. Herkesin her şeyi göze aldığı son savaş nefesleri keserken; kimin kazanıp, kimin kaybedeceği, kimin yaşayıp, kimin öleceği merakla beklenecek.

Geçmişten gelen misafirler, büyük sürprizler, fedalar ve vedaların damga vuracağı Çukur’un büyük finalinde tansiyon bir an bile düşmezken; Koçovalılar hem acıya hem de mucizelere aynı anda tanıklık edecek. Unutulmaz bir vedayla Çukur için her şey sonsuza kadar değişecek.



Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Müfit Kayacan, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un final bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!