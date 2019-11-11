Çukur yeni bölümü Show TV'de canlı yayınlanıyor. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizisi olan Çukur 3. sezon 8. bölümünde Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri de şaşkına çevirecek. Öte yandan Yamaç, Aliço'ya ulaşabilecek mi? Tüm merak edilen sorular bu akşam yanıt bulacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Çukur yeni bölüm saat 20:00'da SHOW TV ekranlarından canlı yayınlanmaya başlıyor. Show TV Çukur canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklayın.

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ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Çukur'un 3. Sezon 8. (75) Bölümünde; Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.

Yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak. Yamaç’ın Akın’ı aileden ve Çukur’dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın’da şok etkisi yaratacak. Akın soluğu Kutay’ın karşısında alırken, onu kardeşi olarak gören Kutay, ihanetinin bedelini ağır ödeyecek. Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrenecek. Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıkacak. Cumali, Murtaza’nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep olacak. Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırırken, Vartolu ve Medet’in sonunda kavuşması ekran başındakileri gülümsetecek. Yamaç’ın Aliço’ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.