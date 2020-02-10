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HaberlerTelevizyonÇukur'u kim koruyacak? - Magazin haberleri

Çukur'u kim koruyacak?

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, bu akşam 3. sezonunun 20. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyuyor. Heyecan ve aksiyon dolu anlar, bu akşam seyirciyi ekran başına kilitleyecek

Çukur, Show TV
HABERTURK.COM

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor.

Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 3. sezonun 20. bölümüyle ekrana gelecek. Çağatay bütün gücüyle Çukur’un üstüne yürümeye devam ederken yaptıklarından sadece Koçovalı erkekler değil Koçovalı kadınlar da etkilenecek. Selim, Cumali ve Akın etkisiz hale gelince Çukur’u kimin koruyacağı merak konusu olacak.

Çukur halkı giderek çaresizleşirken Çağatay, Yamaç’ın hayatına karşılık para ödülü koyacak. Yamaç ve onu korumaya çalışan Vartolu bir anda kendilerini hedef tahtasında bulacak ve para için kendilerine saldıranlarla amansız bir köşe kapmaca oynayacak. Heyecan ve aksiyon dolu anlar seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Çukur’da yaşanan gelişmeler Karaca’yı derinden etkilerken onu korumaya çalışan Azer’le aralarında bir yakınlaşma yaşanacak. Çağatay Yamaç'ı giderek daha çok sıkıştırırken Yamaç'ın kime sığınacağı merak konusu olacak.

'Çukur' merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. Sezon 20. Bölüm Tanıtımları:

 

 

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