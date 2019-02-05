‘Çukur’un dün akşam yayınlanan bölümünde Yamaç, sağlığına kavuşmaya başladığı sırada Çukur’un çocuklarının karşı karşıya geldiği anda soluğu mahallede alarak onları ayırmaya çalıştı. Ancak henüz tam toparlanamadan hastaneden çıkan Yamaç, bu hamlesiyle hayatını tehlikeye attı. Yamaç, yeniden hastaneye kaldırılırken Selim, kardeşini vuranın peşine düştü. Büyük gerçeğe ulaşan Selim, Yamaç’ı vuran Metin’le yüzleşmek için evine gittiğinde onu orada bulamadı. Elinde silahıyla Yamaç’ın karşısına çıkıp kendini vurmak üzere hamle yapan Metin’i Selim son anda durdurdu. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda Metin, çocuğunu kurtarabilmek için Yamaç’ı vurduğunu söylerken, Yamaç yüzleştiği bu gerçek karşısında Metin’e karşı sert tepki gösterdi.

ÇUKUR'UN 52. YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE

SENA, MAHSUN’LA YÜZLEŞTİ!

Selim’den, komşusu Fikret’in aslında Mahsun olduğunu öğrenen Sena, bu gerçek karşısında sakinliğini koruyamadı. Selim’in tüm sözlerine rağmen Mahsun’la yüzleşmeye karar veren Sena, onu evine çağırdı. Mahsun, Sena’nın bu adımı karşısında heyecanlanırken kendisine doğrultulan silahla ve Sena’nın ona “Mahsun” diye hitap etmesiyle büyük bir şok yaşadı. Mahsun’un bu durumdan nasıl kurtulacağı ve Sena’nın tetiğe basıp basmayacağı heyecanla beklenecek.

Bölümde İdris’in, iki oğlu Vartolu ve Cumali’yi karşı karşıya getirdiği anlar ekran başındakilere duygu yüklü anlar yaşatırken, İdris haricinde herkesin mahallelinin sıcak karşılaması eşliğinde kendi evlerine geri döndükleri dakikalar da izleyenlerin içini ısıttı. Karşısında Uluç Bey’i beklerken Çeto’yu gören İdris’in ise bu sürpriz karşısında şoke olduğu final sahnesi Koçovalılar ile Karakuzular arasında yaşanacaklara dair merakı artırdı.

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede ise Aliço’nun tıpkı eski günlerdeki gibi İdris’in evine gelip Saadet’le olan konuşması ve çorba olduğunu duyması ekran başındakileri gülümsetti.

EVE DÖNÜYORUZ!

Çukur, dün akşam ekrana gelen yeni bölümüyle ABC1 20+'da 9.93 izlenme oranı (rating), 20.90 izlenme payı (share), AB’de 8.46 izlenme oranı (rating), 19.19 izlenme payı (share), Total’de ise 9.13 izlenme oranı (rating), 19.79 izlenme payı (share) elde etti. İzleyiciler #evedönüyoruz etiketiyle Twitter’da yorumlarını paylaştı. #evedönüyoruz etiketi Twitter Türkiye'de 12 saat 50 dakika, dünyada 6 saat 50 dakika, #çukur etiketi ise Türkiye’de 9 saat 55 dakika TT listesinde kaldı.

ÇUKUR 51. BÖLÜM İZLE