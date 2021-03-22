Çukur'un yeni bölümünden bir ön izleme sahnesi daha! 0:00 / 0:00

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Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünden ikinci ön izleme sahnesi yayınlandı. Yamaç ile Vartolu'nun oğlunun konuşmasının ekranlara geldiği sahnede Yamaç, İdris Koçovalı'nın tespihini hediye olarak veriyor. Bu anlamı büyük hediye karşısında Vartolu'nun oğlu beğenisini ifade ederken, diğer bir sevdiği hediyeyi göstermesi Yamaç'ı derinden etkiliyor. Vartolu'nun oğlunun, Kulkan'ın silahı ile yaptığı hareketin aynısını yapması üzerine Yamaç'ın yaşadığı travma yeniden tetikleniyor.

ÇUKUR'DA NELER OLACAK?

Yamaç’ın hamlesiyle büyük bir darbe alan Amca, Yamaç’a yardım eden herkesi cezalandırmak için harekete geçecek. Bu durum hem Çukur’da hem de Koçovalı ailesinde taşları yerinden oynatacak. Yamaç ve Efsun’un yüzleşmesi duygu dolu anlar yaşatırken, Akın’ın gizemli hamlesi ise merak uyandıracak. Amca ve Yamaç arasındaki çekişme Vartolu ile Yamaç’ı karşı karşıya getirecek.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik, Genco Özak, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ece Yaşar, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü bu akşam saat 20.00’de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 29. Bölümünden 2. Ön İzleme Sahnesi;