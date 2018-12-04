Çukur 45. son bölümü ile seyircisinin karşısına çıktı. Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Çukur, 45. bölümüyle seyirciyi ekranlara kilitlemeyi başardı. Peki, Çukur yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

ÇUKUR 46. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Çukur, ekranlara gelen 45. bölümün aradından yeni bölüm fragmanı dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Çukur 46. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

ÇUKUR 45. BÖLÜM ÖZETİ

Mahsun ve Çeto, Koçovalılara oyun oynarken hiç beklemedikleri bir anda kendileri av olacak ve büyük bir şok yaşayacaklar. Bu, her ikisinin de Koçovalılara karşı daha acımasız planlar yapmasına yol açacak. Daha doyamadan sevdiği kadın ile oğlu elinden alınan Vartolu, Karakuzuların isteğini yerine getirecek. Kimyagerin peşine düşen Yamaç ve Cumali, her adımlarında Vartolu’ya daha da yaklaşacaklar. Vartolu’nun bu sırrının ne zaman açığa çıkacağı merakla beklenecek. Selim, Emmi ve İdris’in takdirini toplayacak bir yardımda bulunurken, Ersoy’un Yamaç’a olan teklifi Koçovalılar ile Karakuzular arasındaki mücadelenin rengini değiştirecek.

ÇUKUR 45. SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR OYUNCULARI

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Erkan Avcı, Berkay Ateş, Kubilay Aka gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaş ve Şenay Gürler yer alıyor. Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Mehmet Yılmaz Ak, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Halil Babür, Gökşen Ateş eşlik ediyor.

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