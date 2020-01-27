Çukur yeni bölümü Show TV'de canlı yayınlandı. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez dizisi olan Çukur 3. sezon 18. bölümünde Selim, Cumali ve Çağatay gelen paketle dehşete düşüyor. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Çukur yeni bölüm saat 20:00'da SHOW TV ekranlarında canlı yayınlanmaya başlıyor. SHOW TV Çukur canlı izlemek için haberimizdeki linke tıklayın

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

ÇUKUR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Çukur bu akşam 3. sezonun 18. bölümüyle ekrana gelecek. Selim ve Cumali, Çağatay’dan gelen paketle birlikte dehşete düşecek. İkili, Yamaç’la ilgili iyi bir haber beklerken Çağatay’a karşı kendi yöntemleriyle meydan okumaya devam edecekler. Çağatay’ın yaptığı karşı hamle ise sadece Koçovalıları değil bütün Çukur’u zor durumda bırakacak.

Damla, geçmişten gelen hesaplarla yüzleşmek zorunda kalacak. Geçmişle hesaplaşması gereken başka bir isim de Akın olacak. Çukur’dan gelen haberle harekete geçmeye karar veren Karaca, karşısında Azer’i bulacak.

Vartolu ve Mahsun’un nasıl bir hamlede bulunacağı akıllarda soru işareti yaratırken, yaşanan gelişmeler Çukur’da yepyeni bir oyunun başlamasına sebep olacak. Vartolu ve Yamaç'ın karşı karşıya geldiği anlar merakla beklenecek.