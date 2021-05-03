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HaberlerTelevizyonÇukur yeni bölüm tanıtımları! Çukur'da büyük bir savaş başlıyor!
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Çukur'da büyük bir savaş başlıyor!

SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Çukur', bu akşam 4. sezonun 35. bölümüyle ekrana gelecek. Emmi'nin ölümü; Çukur'da taşları yerinden oynatacak. Yamaç'ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç'la karşı karşıya gelecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur'da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç'ın yapacağı hamle Çukur'da yeni bir dönüm noktası olacak. "Çukur" merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

Çukur yeni bölüm tanıtımları! Çukur'da büyük bir savaş başlıyor!
Çukur'da büyük bir savaş başlıyor!
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HABERTURK.COM

Çukur bu akşam 4. sezonun 35. bölümüyle ekrana gelecek. Emmi'nin ölümü; Çukur'da taşları yerinden oynatacak. Yamaç'ın kendisini tehlikeye attığını düşünen Vartolu, bir kez daha Yamaç'la karşı karşıya gelecek. İkili arasındaki büyük gerilim, geçmişin kapanmayan yaralarını açığa çıkaracak.

Koçovalılar, Emmi'nin yasını tutarken; Yamaç, Efsun'un da desteğiyle Amca'nın gerçek yüzünü Vartolu'ya göstermek için harekete geçecek. Amca, yeni hamlesiyle Çukur'da büyük bir savaş başlatacak. Aksiyon dolu anlar nefesleri keserken, Yamaç'ın yapacağı hamle Çukur'da yeni bir dönüm noktası olacak.

Senaryosunu Gökhan Horzum'un kaleme aldığı Çukur'un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur'un kadrosunda; Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Cem Uslu, Aytaç Uşun, Ferit Kaya, İlkay Akdağlı gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

"Çukur" merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de Show TV'de!

İşte "Çukur"un 4. Sezon 35. Bölüm Tanıtımı;

Çukur'un 4. Sezon 35. Bölümünden Ön İzleme Sahnesi;

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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