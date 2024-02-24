Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Habertürk'te soruları yanıtladı

Habertürk'ten Esra Toptaş'ın sorularını yanıtlayan Çukurova Belediye Başkanı ve İYİ Parti Çukurova Belediye Başkan adayı Soner Çetin'den açıklamalar.

Çetin CHP'den istifa sürecini şöyle anlattı:

CHP'li yol arkadaşlarımız çok soruyorlar. İç dünyalarında üzülenler var. Partimizden ayrılmak zorunda niçin kaldığımızı bilmeyerek darılanlar, kırılanlar var. Anlattıkça neden böyle olduğunu anlıyor ve bize hak veriyor. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında kurultayda dimdik durdum. Ama gördüm ki kurultaydan sonra kendilerine oy veren vermeyen diye ayrım yapmaması gereken herkesi kucaklaması gereken parti yönetimi ve genel başkan böyle bir ayrıma girmiş. Aslında açıkça ifade edildi bize. Bize Çukurova halkından büyük bir teveccüh var. Kurultayda genel başkan 'her yerde ön seçim yapılacak' dedi. Buna güvenerek adaylık başvurumu yaptım. Ama bu verilen sözde durulmadı. Daha sonra 'başarı ölçümü yapacağız' dendi. Bizim de yaptırdığımız ölçümlerde yüzde 60'ın üzerinde çıktığımız malum. Ancak zaten kafaya koymuşlar. Kendilerince garanti gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun arkasında duran kişileri tabiri caizse harcamayı kafaya koymuşlar. Partide büyük bir temizlik önceden planlanmış. Kendilerine yakın olanlarla devam edip, yakın olmayanlarla yollarını ayırmak.

"MAHÇUP OLACAKLAR, BUNA ÜZÜLÜYORUM"

CHP bizim ata baba partimiz. Şimdi CHP'li yol arkadaşlarımız da alınmasınlar bu durumdan. Ben CHP'nin kurumsal kimliğine laf söylemem, söyletmem de. Ama şu bir gerçek yapılan haksızlıklara karşı durmak durumundaydık. İnsanların beklentileriyle oynamak sonra da safdışı bırakmak. Bunlar hep önceden hesaplanmış. İlçe seçim kuruluna bana itirazda bulunulmuş. Bunu korktukları için yapıyorlar. PM'de karar çıkmadan ben e-devlet üzerinden istifa ettim. İstifamı noterden de gönderdim. Hem aday adaylıktan hem üyelikten istifa ettim. Şimdi yaptıkları itiraz mevzuata göre büyük ihtimalle reddedilecek, kendileri mahçup olacaklar. Ben ona üzülüyorum.