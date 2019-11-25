Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Öner Erkan, Necip Memili, Tansu Biçer, Damla Sönmez, Cihangir Ceyhan, Hazal Subaşı, Burak Dakak, Kubilay Aka, Hare Sürel gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Perihan Savaş ve Nur Sürer yer alıyor.

Dizide bu isimlere Kadir Çermik, İrem Altuğ, Boncuk Yılmaz, Mustafa Kırantepe, Ferit Kaya, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, Ece Yaşar, Ahmet Melih Yılmaz, Emrullah Çakay, Gizem Ergün eşlik ediyor.

Çukur bu akşam 3. sezonun 10. bölümüyle ekrana gelecek. Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak.

Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak.

Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek.

Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.

“Çukur” merakla beklenen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Çukur"un 3. sezon 10. bölüm tanıtımları: