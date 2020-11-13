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Cuma günü yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Cuma günü yapılan ibadetler...

İslam dünyası için Cuma günü mübarek kabul edilir ve Müslümanlar cuma gününü ibadet etmeye ayırırlar. Müslümanlar için cuma günü yapılacak olan ibadetler, okunacak olan dualar çok önemlidir. Peki, cuma günü yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Cuma günü yapılan ibadetler...

Cuma günü yapılacak ibadetler nelerdir? İşte Cuma günü yapılan ibadetler...

İşte Müslümanlar için büyük önem taşıyan cuma günü geldi çattı... İslam aleminde mübarek kabul edilen cuma günü ibadet etmenin sevabı çok büyüktür. Müslümanların cuma günü en çok merak ettiği şeylerin başında cuma günü yapılacak ibadetler yer alıyor. Peki, cuma günü yapılacak ibadetler nelerdir? Cuma günü nasıl ibadet edilir? İşte Cuma günü yapılan ibadetler...

CUMA GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER

Cuma günü namazdan önce yüz defa "Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir.

Cuma namazından sonra yüz defa "Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır.

İmam-ı Gazali'ye göre, Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar.

Cuma Günü "YA VALİ" esmasını (1000) defa okuyan her işinde kolaylık görür.

Cuma günü "LA İLAHE İLLALAHÜ'L MELİKÜ'L HAKKU'L- MÜBİN" (200) defa zikreden kişi Allah'tan ne isterse verilir.

CUMA GÜNÜ NASIL İBADET EDİLİR?

Müslümanların cuma günü başlıca ibadeti şüphesiz cuma namazıdır ancak cuma günü yapılacak ibadetler namazla bitmez. Cuma günü bol bol dua edilmeli, Kur'an okunmalıdır. Hadislere göre cuma günü ibadetleri:

(Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla
aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur.) [Tergib]

(Cuma günü 80 salavat getirenin, 80 yıllık günahı affolur.) [Dare Kutni]

(Cuma günü veya gecesi Duhan suresini okuyana Cennette bir köşk ihsan
edilir.) [Taberani]

(Cuma gecesi Yasin suresini okuyanın, günahları affedilir.) [İsfehani]

(Cuma günü gusledenin günahları affolur.) [Taberani]

(Cuma günü sabah namazından önce Estagfirullahelazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh, okuyanın, deniz köpüğü kadar da olsa günahları affolur.) [İbni Sünni]

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