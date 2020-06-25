Cuma hutbesi, her hafta olduğu gibi bu hafta da Perşembe akşamı yayınlandı. Cuma Hutbesi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak resmi sitesi üzerinden açıklanıyor. 26 Haziran 2020 tarihli Cuma Hutbesi'nin konusu "Yuvalarımız Kur'an ile Aydınlansın" oldu. İşte Cuma Hutbesi...

DİYANET CUMA HUTBESİ 26 HAZİRAN 2020

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "YUVALARIMIZ KUR'AN İLE AYDINLANSIN"

Muhterem Müslümanlar!

Tertemiz bir fıtratla gözlerini dünyaya açan yavrularımız, Yüce Rabbimizin bizlere nadide birer emanetidir. Hayatımızdaki en

sevimli nimet, yuvamızdaki en değerli ziynettir. Ömrümüzün bereketi, yüreğimizin neşesidir. Çocuklarımız bizim istikbalimizdir. Onları iyi bir insan, güzel bir Müslüman olarak yetiştirmek, helal ile besleyip hakikati öğretmek bizim temel sorumluluğumuzdur. Minik kalplerine Allah ve Peygamber sevgisini aşılamak, körpe zihinlerini faydalı ilim ve güzel

ahlakla geliştirmek bizim öncelikli görevimizdir. Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurmaktadır:

“Hiçbir baba, çocuğuna güzel ahlaktan daha kıymetli bir miras bırakmamıştır.”1

Kıymetli Müminler!

Çocuklarımız bir eğitim-öğretim dönemini daha tamamladı. Her yıl yaz mevsiminde camilerimiz birer eğitim yuvasına dönüşür,

çocuk sesleriyle şenlenirdi. Bu yıl ise Yaz Kur’an Kurslarını evlerimizde misafir edeceğiz. Önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren Yaz Kur’an Kurslarımız Diyanet Televizyonunda başlayacak. Başkanlığımızın internet sitesinden

çocuklarımızın kaydını yapabilir ve ilçe müftülüklerinden kitaplarını temin edebilirsiniz.

Değerli Müslümanlar!

Yaz Kur’an Kurslarıyla çocuklarımız Rabbimizi daha iyi tanıyacak, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’i okuyacak ve onun anlam

dünyasıyla buluşacaklar. İman ve ibadet esaslarını, Peygamberimizin örnek hayatını öğrenecekler. Vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa faydalı bir kul olmanın önemini kavrayacaklar.

Aziz Müminler!

Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurur: “Elif. Lâm. Râ. Bu Kur’an, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman

için sana indirdiğimiz bir kitaptır...”2 O halde kalbimize inşirah, her işimize bereket katan Kur’an’la ömrümüzü imar

edelim. Yavrularımızın körpe dimağlarına ve tertemiz fıtratlarına imanı, İslam’ı ve güzel ahlakı nakşetmek için seferber olalım. Onları Kur’an’ın aydınlığından ve sahih dini bilginin rehberliğinden mahrum bırakmayalım. Hutbemin sonunda, üniversite sınavına girecek genç kardeşlerimize Rabbimden zihin açıklığı ve başarılar niyaz ediyorum.

1 Tirmizî, Birr, 33; İbn Hanbel, IV, 77.

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İbrâhîm, 14/1.



Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü