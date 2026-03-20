Yılın ilk dini bayramı geldi çattı. 3 gün süren Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü itibarıyla başladı. Bayram başlangıcının mübarek Cuma gününe denk gelmesiyle İslam alemi bugün çifte mutluluk yaşıyor. Bu özel günde sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyenler bayrama özel en güzel Cuma mesajları 2026 seçeneklerini araştırıyor. WhatsApp'tan gönderebileceğiniz veya Facebook, X, Instagram gibi sosyal medya platformlarından paylaşabileceğiniz ''Hayırlı Cumalar'' ve ''Cumanız Mübarek Olsun'' yazılı görseller haberimizde yer alıyor. İşte, birbirinden güzel 2026 Ramazan Bayramı'na özel yeni, dualı, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri...
BAYRAMA ÖZEL CUMA MESAJLARI 2026
Cuma'nın nuru, Bayram'ın bereketiyle birleşsin. Kalpleriniz huzurla, eviniz neşeyle dolsun. Hayırlı Cumalar, mutlu bayramlar!
Mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk gününün, haftanın en faziletli günü olan Cuma ile taçlandığı bu mucizevi sabahta, dualarınızın göklere yükselip kabul bulmasını dilerim. Bayramın neşesi hanenize dolsun, Cuma'nın nuru yolunuzu aydınlatsın. Rabbim bizleri her iki günün hürmetine affedilenlerden eylesin. Çifte bayramınız mübarek olsun.
Bugün çifte bayram! Rabbim bu mübarek günlerin hürmetine dualarınızı kabul eylesin. Ramazan Bayramınız ve Cumanız mübarek olsun.
Bayramın sevinci Cuma'nın duasıyla taçlansın. Sevdiklerinizle birlikte nice huzurlu günlere... İyi bayramlar, hayırlı Cumalar.
Gönüllerin bir olduğu, dargınlıkların unutulduğu bu özel günde, hem Cuma'nın bereketi hem de bayramın sevincini bir arada yaşıyoruz. Ramazan boyunca tuttuğumuz oruçların mükâfatı olan bu güzel bayram sabahı, Cuma'nın feyziyle birleşerek ruhumuza şifa olsun. Sevdiklerinizle birlikte nice sağlıklı ve huzurlu bayramlara erişmeniz duasıyla. Hayırlı Cumalar, iyi bayramlar.
Bugün hem Cuma'nın hem Ramazan Bayramı'nın maneviyatı kalbimizi sarıyor. Dualarınızın makbul, bayramınızın bereketli olması dileğiyle...
Cuma'nın bereketi, Ramazan Bayramı'nın sevgi ve paylaşımıyla birleşti. Dualarınızın kabul, bayramınızın huzurlu olması dileğiyle... Hayırlı cumalar, mübarek bayramlar!
Cuma'nın maneviyatı ve bayramın paylaşım ruhu bir araya geldi. Dualarınızın gökyüzüne ulaştığı, huzurlu bir bayram dilerim!
Güneşin doğduğu en hayırlı gün olan Cuma, bugün bizlere bayramın müjdesiyle birlikte geldi. Ramazan'ın manevi eğitiminden geçen ruhlarımızın, bu çifte bayramla birlikte arınmasını ve huzur bulmasını dilerim. Ellerin semaya, dillerin duaya, gönüllerin Mevla'ya yöneldiği bu eşsiz günde her şey gönlünüzce olsun. Cumanız ve bayramınız hayırlara vesile olsun.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Bu mübarek Cuma'da, Ramazan Bayramı'nın sevgi ve teslimiyet ruhu kalbinize dokunsun. Hayırlı cumalar, bereketli bayramlar dilerim!
Dualarınızın kabul olduğu, sevdiklerinizle bir araya gelip bereketi paylaştığınız bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle. Hayırlı Cumalar!
Bugün semaya açılan ellerin boş dönmeyeceği, Cuma'nın mukaddesatı ile bayramın coşkusunun birbirine karıştığı müstesna bir gündür. Şükürler olsun ki bizi bu ramazan da selâmete erdirdi ve bayram sabahını Cuma ile bereketlendirdi. Tüm dualarınızın hayatınıza hayırlar getirmesini, sevdiklerinizle el ele nice bayramlar geçirmenizi dilerim. Hayırlı ve nurlu çifte bayramlar.
Ezan seslerinin bayram neşesiyle yankılandığı bu mübarek Cuma sabahında, tüm insanlığın üzerine selamet yağmasını dilerim. Bayramın kardeşlik iklimi gönlünüzü ferahlatsın, Cuma'nın bereketi rızkınızı ve huzurunuzu artırsın. Her adımınızda iyilik, her sözünüzde doğruluk, her anınızda mutluluk olsun. Bayramınız kutlu, Cumanız mübarek olsun.
Cuma'nın nuruyla başlayan bu bayram, sevgi ve dostluk bağlarınızı güçlendirsin. Ramazan Bayramı'nız mübarek, Cuma'nız hayırlı olsun.
KISA VE UZUN CUMA MESAJLARI
Bu mübarek günün feyziyle dolu olan Cuma gününde, sevdiklerimizle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim, dualarımızı eksik etmeyelim ve Rabbimize olan şükranımızı ifade edelim. Rabbimiz, dualarımızı kabul eylesin.
Cuma günü, imanın, sevginin ve bağışlamanın günüdür. Bu mübarek gün, Rabbimize yönelip O'na sığınmamız ve O'na yaklaşmamız için bir fırsattır. Rabbimiz, kalbimizden geçen tüm dualarımızı kabul etsin, Cumanız mübarek olsun.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin) Hayırlı cumalar.
Dualarla başlayan bu güzel Cuma gününün, huzurun, bereketin ve mutluluğun getirmesini dilerim. Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun! Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yüce Allah dualarımızı kabul etsin, Hayırlı Cumalar!
Rahmetin sağanak sağanak yağdığı Cuma gününde, bayramın sıcaklığını ve samimiyetini iliklerimize kadar hissediyoruz. Bu çifte bayramın ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini yüce Mevla'dan niyaz ederim. Kalplerimizden sevgi, evimizden bereket hiç eksik olmasın. Bayramınız ve Cumanız mübarek, dualarınız makbul olsun.
HADİSLİ, DUALI, AYETLİ CUMA MESAJLARI 2026
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Fakirleri kollayıp gözetiniz. Aranızdaki zayıflar sâyesinde Allah’dan yardım görüp ve rızıklandığınızdan şüpheniz olmasın.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 70)
Gökten yağan her damla, toprağın kucaklayamadığı bir lütuf. Toprağa ektiğimiz her tohum, Rabbimizin bize olan ikramının bir parçası. Bu geçici dünyada, Allah'ın huzurunda ne varsa, O'nun lütfuyla oluşmuş. Dualarımızı O'na yükseltelim, çünkü O herşeyi işitir ve her şeyi bilir. Cumanız Mübarek Olsun.
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Cuma, Rabbimizin bize hediye ettiği bir müjdedir. Bu mübarek gün, birlikte namaz kılarak, dua ederek ve Rabbimize yönelerek manevi gücümüzü yenilememizi sağlar. Cuma günü dualarımızı kabul eden, dualarımıza icabet eden Rabbimize şükürler olsun. Tüm İslam aleminin Cuma günü mübarek olsun.
Allah'ım, Cuma gününde bize rahmetini ve lütfunu göster. Kalplerimizi Sana yaklaştır, günahlarımızı affet. Cumanın bereketiyle bizi nimetlerinle kuşat. Cuma gününe şükürle girelim, dualarımızı kabul eyle.
Cuma günü, bağışlanmanın, affın ve merhameti temsil eder. Rabbimizin rahmeti Cuma günü üzerimize yağar, dualarımızı kabul buyurur. O'nun lütfuyla günahlarımızı affettirir ve kalplerimizi temizler. Müminler için bir rahmet vesilesi olan Cuma gününüz mübarek olsun.
Dünya, ne kadar kararsız, ne kadar geçici. Göğün altına ne yağsa, toprak kabul etmiyor. Hangi dert, hangi sıkıntı, Allah'ın rahmetinden kaçabilir mi? Dualarımız, O'nun yanında asla işitilmez mi? Rabbimizin kullarına olan rahmeti, sonsuz değil mi? Bugün, Rabbimize yönelip, O'nun kudretine sığınıp, dualarımızı yükseltelim. Hayırlı Cumalar.
Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla “Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab’ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah’a mahsustur.” (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
Cuma günü, Rabbimize olan sevgimizi, saygımızı ve bağlılığımızı dile getirmek için bir fırsattır. O'nun rahmeti ve lütfu bu mübarek günü kaplar. Dualarımızı içtenlikle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin, hidayetini üzerimize göndersin. Cumanız mübarek olsun.
Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin) Hayırlı cumalar.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN VE HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Cuma, birlikte toplandığımız, Rabbimize dua ettiğimiz ve O'na yönelerek güçlendiğimiz bir gündür. Bu mübarek gün, Rabbimizin rahmetini ve mağfiretini umut ettiğimiz bir vesiledir. Dualarımızı samimiyetle yapalım, Rabbimiz bizi affetsin ve hidayete erdirdiği kullarından eylesin. Cumanız mübarek olsun.
Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Rabbimizin lütfu ve inayeti size daim olsun. Cumanız mübarek olsun!
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Cumanız mübarek olsun.
Gökten rahmetini, yerden bereketini, gönlümüzden merhametini eksik etme Allah’ım (cc). Cuma gününüz mübarek olsun.
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah (sav) girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Hayırlı cumalar.
Bu güzel cuma gecesinde, rahmetin gök yüzünden yağarken, sana açılan elleri ve çekilen salavat şerifleri boş çevirme Allah’ım (cc). Hayırlı Cumalar dilerim.