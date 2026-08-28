CUMA MESAJLARI 28 AĞUSTOS 2026 - En güzel, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar görselleri!

FARKLI VE YENİ CUMA MESAJLARI

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et… Hayırlı nurlu cumalar….

Allah’ım hamd Sanadır. Salatın, övdüğün ve seçtiğin kulun ve Resulün Muhammed’e ve Onun pak aline, ashabına olsun. Bize bu büyük Cuma gününde alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulüne salat ve selam ederek, katından bağışlanma ve kurtuluş ümit etmeyi nasip et. Cumanız mübarek olsun.

"Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.."

Her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarının tadını çıkaranlar mutludur. Hayırlı cumalar.