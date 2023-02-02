Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Cuma mesajları paylaşılmaya başlandı. Sevdiklerine 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları göndermek isteyen binlerce Müslüman; en güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajlarını araştırıyor. En güzel, resimli Cuma mesajlarını WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşabilirsiniz. İşte, 3 Şubat 2023 En güzel, farklı Cuma mesajları ve sözleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Cuma mesajları, Müslümanların bayramı olarak görülen mübarek Cuma gününün gelişiyle birlikte gündeme geldi. Bereket iklimi Üç Aylar'ın ikinci Cuma gününde camilere akın edecekler farz ibadetini cemaatle birlikte eda edecekler. 4 rekat farzdan öncek sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat farzdan sonra sünnet olmak üzere 10 rekatta kılınacak Cuma namazının ardından en güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajlarını sevdikleriyle paylaşacaklar. İşte, 'Hayırlı Cumalar' ve 'Cumamız Mübarek Olsun' mesajları ile 2023 Resimli Cuma mesajları çeşitleri...
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    EN GÜZEL, RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI!

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar...
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı Nurlu Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat ban. Hayırlı Cumalar!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Ey Allahım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla.. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MÜBAREK OLSUN.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!
  • CUMA MESAJLARI | En güzel, dualı, hadisli, uzun, kısa ve resimli Cuma mesajları çeşitleri ile sevdiklerinizi mutlu edin!

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.