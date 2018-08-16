Cuma mesajları: Perşembe gecesi - Cuma gecesi mesajları! En güzel dualı mesajlar
16.08.2018 - 22:23 | Güncelleme:
İslam alemi bir Cuma gününe daha erişmenin sevinci içerisinde. Duaların geri çevrilmeyeceğine inanılan Cuma gecesi (Perşembe gecesi) inananlar birbirlerine hoş dilek ve duaların yer aldığı mesajlar gönderiyorlar. İbadet ve duayla geçen Cuma gecesi sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler Cuma gecesi mesajlarını araştırıyor. İşte en güzel Cuma gecesi (Perşembe gecesi) mesajları...
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İslam dünyası Cuma gününe erişmenin heyecanı ve sevincini yaşıyor. Cuma gecesi İslam dünyasında Cuma günü kadar büyük öneme sahip Cuma gecesi ile ilgili çok sayıda hadis ve rivayet bulunuyor. Cuma gecesinde güzel mesajlarla sevdiklerimizi hatırlıyoruz. İşte Cuma gecesi ya da Perşembe gecesi mesajları ve dualı Cuma mesajları...
2
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* Ne yaprağınız kurusun ne gülünüz solsun, her tuttuğunuz altın olsun avuçlarınız semada dudaklarınız duada olsun her an ve her günki dualarınız kabul olsun. Cuma geceniz mübarek olsun
3
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* Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli Cumalar dilerim.
4
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* Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar...
5
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* Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. Cuma geceniz mübarek olsun.
6
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* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız mübarek olsun.
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7|11
* Avuç içlerinizde sakladığınız bütün duaların kabul olması dileğimle. Hâyırlı Cumalar...
8
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* Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, Cuma gecemiz mübarek olsun.
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* Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar dilerim.
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