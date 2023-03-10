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Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerini tebrik etmek isteyenler günün ilk saatleriyle birlikte dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları galerisini araştırıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da resimli Cuma mesajları galerisini haberimizde derledik. İşte detaylar...

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  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    CUMA MESAJLARI resimli, kısa ve dualı... Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından her hafta olduğüu gibi bu hafta10 Mart Cuma günü de en çok merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor.  Bu mübarek Cuma gününde sevdiklerini tebrik etmek isteyenler için dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte hiçbir yerde bulamayacağınız özel resimli Cuma mesajları galerisi...
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-'in bu ilk  Cuma gününde rabbim dildeki dilek gönüldeki isteklerinizi dergah-ı izzettinde kabul buyursun. 

     
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Duların geri çevrilmediği bu mübarek Cuma gününde sevgili peygamberimizin "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-in feyiz ve berketine nail olup Ramazan ayına ermeyi rabbim cümlemize nasip etisin.
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Rabbim cümlemizi bu mübarek Cuma gününü ve Mevlid Kandili'ni hakkıyla idrak eden kullarının zümresine dahil eylesin.

     
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

     
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

     İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

     

    Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

     

     

     
  • CUMA MESAJLARI RESİMLİ 10 Mart 2023 | Cuma mesajları resimli paylaşımları ile sevdiklerinizi tebrik edin!

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

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Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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