Cuma günü cemaatle kılınan öğle vakitlerinde kılınan cuma namazı bugün tüm Müslümanlar tarafından eda edilecek. İslam dini için önemli bir yere sahip olan Cuma namazı için Müslümanlar bugün camileri dolduracak. İbadet-ü taatlerini tam manasıyla eksiksiz yerine getirmek isteyen kişiler bilgilerini tazelemek için Cuma namazının nasıl kılınacağı ve kaç rekat olduğu konusunda elzem bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve hangi dualar okunur? İşte Diyanet ile cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler ve dualar...