Cuma namazı nasıl kılınır? Sorusu her cuma günü merak ediliyor. Cuma namazına ilk defa giden ya da cuma namazının kılınışını unutanlar için "Cuma namazı nasıl kılınır?" adlı yazı hazırladık. Bu yazıda bulabileceğiniz bilgiler şunlardır:

Cuma namazı farz mıdır?

Cuma namazı kimlere farzdır?

Cuma namazı nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, cuma günü öğle vakti cemâatle kılınması farz olan bir namazdır. Beş vakit namazın şartlarından başka cuma namazının iki şartı daha vardır:

Vücûbunun, yani bir Müslüman üzerine farz olmasının şartları,

Sıhhatinin, yani cuma namazının sahih olmasının şartları.

Cuma Namazının Vücûbunun Şartı Yedidir:

1- Erkek olmak, (Kadın ve hünsâya farz değildir.)

2- Hür olmak, (Esir veya hapiste olana farz değildir.)

3- Mukîm olmak, (90 yola gidene farz değildir.)

4- Sıhhatli olmak, (Namaza gidemeyecek kadar hastaya farz değildir.)

5- Gözleri sağlam olmak, (Âmâya; görmeyene farz değildir.)

6- Ayakları sağlam olmak, (Kötürüme farz değildir.)

7- Namaza gitmeye mâni’ ve gitmemeyi mübah kı- lan bir özrü bulunmamak. (Düşman korkusu, şiddetli yağmur, çamur gibi şeyler cumaya mâni’ hâllerdir.)

Cuma Namazının Sıhhatinin Şartı Altıdır:

1- Cuma namazı kılınacak yer, şehir olmak (izin ve berât verilen köylerde de kılınabilir),

2- Emîr veya vekîlinin kıldırması,

3- Öğle namazı vaktinde kılınması,

4- Cemâatin huzûrunda hutbe okumak,

5- İmamdan başka üç kişi bulunmak,

6- Cuma kılınan yer herkese açık olmak.

Cuma Namazına Niyet

Evvelâ kılınan dört rek’ata “cuma’nın ilk sünnetine” diye niyet edilir. Sonra imamla kılınan iki rek’at, cuma namazının farzıdır. Bundan sonra kılınan dört rek’at, cumanın son sünnetidir.

Ondan sonra kılınan dört rek’at ise “zuhr-i ahîr”dir. Buna şöyle niyet edilir: “Niyet ettim edâsı üzerime farz olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına.”

Böylece eğer şartlarında bir noksanlıktan dolayı o günün cuma namazı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınmış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazâya kalmış öğle namazına sayılır.

Zuhr-i ahîrden sonra kılınan iki rek’ata “vaktin sünnetine” diye niyet edilir.

Cumanın farzından sonra bu on rek’at kılınmadığı takdirde, şartlarında bir noksanlıktan dolayı cuma namazı kabul olunmamışsa, öğle namazı, üzerine borç olarak kalır. Bu sebeple cumanın farzından sonra kılınacak bu on rek’ati kat’iyyen terk etmemelidir.

Cuma Namazı Ne Kadar Sürer?

Cuma namazı kılınmaya başladıktan sonra yaklaşık olarak 30-45 dakika sürmektedir.

CUMA NAMAZI İLE İLGİLİ HADİSLER

Peygamberimiz “Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” (Ebu Dâvûd, Taharet, 129) buyurmuş ve: “Kim tembellik ederek üç cuma namazını terk ederse Allah o kimsenin kalbini mühürler.” (Tirmizî, Cuma, 354) anlamındaki sözleriyle cuma namazını mazeretsiz kılmayanların akıbetini bildirmiş, Cuma namazının faziletini şöyle beyan etmiştir: “Bir kimse güzelce abdest alır sonra mescide gelir, susup okunacak hutbeyi dinlerse, gelecek cumaya kadar ve ondan sonraki üç gün içinde işleyeceği (küçük) günahları affedilir.” (Müslim, Cuma, 24) “Beş vakit namaz ve cuma namazı diğer cuma namazına kadar -büyük günahları işlemediğin sürece- aralarında işlenen (küçük) günahlara kefarettir.” (Müslim, Tahâre, 14-15)

Peygamberimiz -sallâllahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur: “Cumaya gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın.” (Müslim, Cuma, 2) “Ergen olan her kişinin cuma günü gusletmesi, ağız ve diş temizliği yapması ve yeteri kadar güzel koku sürünmesi gerekir.” (Müslim, Cuma, 7)

“Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) anlamındaki Peygamberimizin sözüne uyarak dua ve niyazda bulunurlar.

“Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de cuma günü kopacaktır.” (Müslim, Cuma, 18)

Cuma Suresi’nde yüce Allah bütün müminlere şöyle seslenmektedir: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.” (Cuma, 9)