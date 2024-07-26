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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta? 26 Temmuz 2024 Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa

        26 Temmuz Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Cuma namazına kısa bir süre cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayınlanan namaz vakitleri takviminin yayınlanmasının ardından netlik kazandı. İşte 26 Temmuz 2024 Diyanet namaz vakitleri takvimi ile il il Cuma namazı saatleri İstanbul, Ankara, İzmir...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.07.2024 - 00:53 Güncelleme: 26.07.2024 - 00:53
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        1

        Temmuz ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri tarafından paylaşılan cuma namazı saatleri gündemi meşgul etmeye başladı. Camide cemaatle kılanan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet ile 26 Temmuz İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        2

        26 TEMMUZ İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul’da cuma namazı saat 13.16’de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        26 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara’da cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        26 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        6

        CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

        Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.

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