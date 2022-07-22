Ülkenin dört bir yanında 81 il için Cuma namazı saatleri araştırması mibarek sayılan Cuma gününün gelmesiyle hız kazandı. Diyanet İşleri tarafından belirlenen Cuma namazı vakitlerini sizler için haberimizde derledik. Peki, "Bugün Cuma vakti ne zaman?" İşte 22 Temmuz il il Cuma namazı saati...