        Cuma namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile 19 Aralık 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? İşte 19 Aralık 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

        Aralık ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazı için camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde cuma namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Bilindiği gibi cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Farz namazlar arasında yer cuma namazı camide cemaatle kılınmaktadır. İşte Diyanet ile 19 Aralık 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

        Giriş: 18.12.2025 - 23:42 Güncelleme: 19.12.2025 - 08:22
        1

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile belli oldu. Her ilde farklılık gösterebilen cuma namazı vakitleri, Diyanet İşleri tarafından belirlenmektedir. Peki, "Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" İşte 19 Aralık 2025 cuma namazı vakitleri...

        2

        19 ARALIK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 19 Aralık Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        19 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 19 Aralık Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        19 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 19 Aralık Cuma namazı saat 12.51'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        19 ARALIK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 19 Aralık Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

