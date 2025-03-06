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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 7 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? 7 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri

        Mart ayının ilk cuma namazı için geri sayım sürerken, il il cuma namazı saatleri araştırılmaya başlandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, cuma günü öğle saatlerinde kılınmaktadır. Diyanet İşleri tarafından belirlenen cuma namazı saatleri, her ilde değişiklik gösterebilmektedir. İşte Diyanet ile 7 Mart İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 21:05 Güncelleme: 06.03.2025 - 21:06
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        Ramazan ayının ilk cuması için bekleyiş sürerken, cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. İl il cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. 10 rekattan oluşan cuma namazı, 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak eda edilemektedir. İşte Diyanet ile 7 Mart 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        2

        7 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 7 Mart Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        7 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 7 Mart Cuma namazı saat 13.05'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        7 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 7 Mart Cuma namazı saat 13.28'de kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        7 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 7 Şubat Cuma namazı saat 13.20'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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