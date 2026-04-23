CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Farz namazdan önce dört rekât, farzdan sonra ise dört rekât olmak üzere toplam sekiz rekât sünnet bulunmaktadır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonraki sünnet, bir selamla dört rekât ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekât şeklinde kılınmaktadır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği de kaynaklarda yer almaktadır (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).