Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 24 Nisan il il Cuma namazı vakitleri
Cuma namazı saatleri, illere ve mevsimsel değişikliklere göre farklılık gösterirken vatandaşlar özellikle büyükşehirlerde namaz vaktini yakından takip ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan haftalık vakit çizelgesine göre Cuma namazı, öğle ezanı vaktinde kılınıyor. İşte 24 Nisan il il Cuma namazı vakitleri...
24 NİSAN CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bu hafta Cuma namazı vakitleri illere göre değişiklik gösterirken, büyükşehirlerde saatler dikkatle takip ediliyor.
İstanbul’da Cuma namazı 13:07’de, Ankara’da 12:52’de, İzmir’de ise 13:15’te eda edilecek.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Farz namazdan önce dört rekât, farzdan sonra ise dört rekât olmak üzere toplam sekiz rekât sünnet bulunmaktadır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).
İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonraki sünnet, bir selamla dört rekât ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekât şeklinde kılınmaktadır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği de kaynaklarda yer almaktadır (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).