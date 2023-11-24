Diyanet namaz vakitleri ile 24 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saati
Cuma namazı saati öncesi tüm camilerde cuma hazırlıkları başladı. İbadetini eda edecek Müslümanlar Cuma namazı saatini araştırıyor. Diyanet namaz vakitleri ile Cuma namaz saatinin saat kaçta başlayacağı da belli oldu. İşte, 24 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri...
Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ile belli oldu. Ülkemizin dört bir yanında bugün ibadetini gerçekleştirecek olan Müslüman vatandaşlar için il il cuma namazı vakitlerini haberimizde bir araya getirdik. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, 24 Kasım 2023 İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve il il Cuma namazı saati...
24 KASIM 2023 İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 24 Kasım Cuma namazı saat 12.56'da kılınacak.
24 KASIM 2023 ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 24 Kasım Cuma namazı saat 12.40'da kılınacak.
24 KASIM 2023 İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 24 Kasım Cuma namazı saat 13.03'te kılınacak.
24 KASIM 2023 BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 24 Kasım Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
NAMAZ KILDIKTAN SONRA TESBİH ÇEKMEK FARZ MI SÜNNET Mİ?
Günümüzde camilerde ya da evlerde alışkanlık haline getirmeye çalıştığımız namaz tesbihatı ile ilgili merak edilen konulardan birisi de Peygamber Efendimiz (SAV)'in döneminde tesbihatın nasıl yapıldığıyla ilgilidir. Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, “Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde “Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir. (Buhari, Ezan, 155)
Buna bağlı olarak da, namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehp davranış olduğu görülmektedir. Bu tesbihatlar tek başına yapılabileceği gibi cemaat şeklinde de yapılabilir. Dolayısıyla buradan da tesbih çekmenin ya da dua okumanın farz değil ancak sünnet olduğunu görebiliriz. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.