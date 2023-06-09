Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı vakitleri, 9 Haziran Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen Cuma gününde binlerce Müslüman camilere akın edecek ve 10 rekat namazı eda edecek. 81 ilin Cuma namazı saatleri farklılık gösterirken il il Cuma namazı vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden takip edilebilecek. İşte 9 Haziran 2023 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il Cuma namazı saatleri...