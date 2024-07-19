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        Haberler Bilgi Cuma namazı saatleri 19 Temmuz 2024 | Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?

        19 Temmuz Cuma namazı saatleri: Cuma namazı saat kaçta?

        Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. İl il cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile netlik kazandı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte 19 Temmuz 2024 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 00:28 Güncelleme: 19.07.2024 - 00:28
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        Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakitleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken her ilde farklılık gösterebilmektedir. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?" İşte Diyanet İşleri namaz vakitleri takvimi ile 19 Temmuz 2024 il il cuma namazı saatleri...

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        19 TEMMUZ İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul’da cuma namazı saat 13.15’te kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        19 TEMMUZ ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara’da cuma namazı saat 13.00'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        19 TEMMUZ İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

        6

        CUMA NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

        Cuma namazı adından da anlaşıldığı üzere Cuma günü, öğle vakti ezan okunduktan sonra kılınır.

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