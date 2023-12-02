'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 9.82 izlenme oranı 22.77 izlenme payı, AB grubunda 9.66 izlenme oranı 25.77 izlenme payı alarak ilk 100 program arasında birinci oldu. 'Kızılcık Şerbeti' Total grubunda ise 7.07 izlenme oranı ve 17.16 izlenme payı alarak cuma gününe damga vurdu.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNDE Sosyal medyada her cuma gündeme oturan dizi, bu hafta 'Kızılcık Şerbeti' etiketi ile yaklaşık 10 saat, Kıvılcım 3 saat, Alev 3 saat, diziye konuk oyuncu olarak katılan Farah Zeynep Abdullah ise Dilruba etiketiyle 9 saat X’in TT listesinde yer alarak gündeme yerleşti.

YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU? 'Kızılcık Şerbeti’nin dün akşam ekrana gelen bölümünde; Ömer’i kız arkadaşıyla gören Kıvılcım yaşadığı üzüntüyü atlatmaya çalışırken Ömer ise hastalığını herkesten gizlemeye devam etti. İkiz kardeşi Bekir’in, Ömer’den her şeyi Kıvılcım’a anlatmasını istediği bölümde Ömer’in nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu. Kıvılcım ve Rüzgar’ın, Ertuğrul’un da desteğiyle ailesinin zorla evlendirmek istediği Nazlı’yı canlı yayına çıkartarak üniversiteye gitmesini sağladığı anlar büyük beğeni topladı.

Fatih’i takip eden Doğa onun bir otele girdiğini görünce çılgına döndü. Fatih’in kaldığı odaya gelen Doğa, sevgilisi ile karşılaşmayı beklerken Cemre bebeği görmesi onu şoke etti. Alev; Umut ve Nursema’nın çıkmaza giren maddi sıkıntılarını anlatmak için Abdullah’la buluştu. Alev ve Abdullah’ı birlikte gören Mustafa ikiliden şüphelendi. Gerçeği öğrenmek isteyen Nilay, Abdullah’ın telefonundan Alev’e mesaj göndererek buluşma ayarladı. Nefeslerin tutulduğu bölümün final sahnesinde Nilay’ın oynadığı oyunla buluşma yerine giden Mustafa, karşısında Alev yerine Abdullah’ı buldu.

REKLAM İşte nefeslerin tutulduğu final sahnesinden o anlar; FARAH ZEYNEP ABDULLAH, HAFIZ ROLÜYLE İZLEYİCİYLE BULUŞTU Farah Zeynep Abdullah, canlandırdığı hafız Dilruba karakteriyle diziye konuk olarak büyük beğeni topladı.

"EVLENME, BEN BOŞANACAĞIM!" Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise adeta nefesleri kesti. Doğa ve Fatih’in yakınlaşmaya başladığı tanıtımda Doğa’nın “evlenelim” sözü dikkat çekti. Nursema’nın, Rüzgar’ın TV kanalında sanat asistanı olarak çalışmaya başladığı tanıtımda Abdullah ve Alev arasında yaşanacaklar büyük merak uyandırdı. Alev’in gelinlik baktığını duyan Abdullah’ın, Alev’e gidip “Evlenme, ben boşanacağım!” demesi heyecanın dozunu arttırdı. 'Kızılcık Şerbeti’nin 42. Bölüm Tanıtımı; Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.