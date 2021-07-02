İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Bugünkü cuma namazı için ise hazırlıklar tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okunması için yayımladığı Cuma Hutbesi'nin teması "Düğünlerimizde Nebevi Ölçüye Riayet Edelim" İşte 2 Temmuz Diyanet Cuma Hutbesi ve il il Cuma namazı saati ile İstanbul Cuma saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ - 2 TEMMUZ 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saati 13:13'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 02 Temmuz 2021 Cuma 03:30 05:29 13:13 17:13 20:47 22:37 03 Temmuz 2021 Cumartesi 03:31 05:30 13:13 17:13 20:47 22:37 04 Temmuz 2021 Pazar 03:32 05:30 13:14 17:13 20:47 22:36 05 Temmuz 2021 Pazartesi 03:33 05:31 13:14 17:13 20:47 22:36 06 Temmuz 2021 Salı 03:34 05:31 13:14 17:13 20:46 22:35 07 Temmuz 2021 Çarşamba 03:35 05:32 13:14 17:13 20:46 22:35 08 Temmuz 2021 Perşembe 03:36 05:33 13:14 17:13 20:46 22:34

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Yukarıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

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DİYANET CUMA HUTBESİ (2 TEMMUZ 2021)

DÜĞÜNLERİMİZDE NEBEVÎ ÖLÇÜYE RİAYET EDELİM

Muhterem Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s), sevgili kızı Fâtıma’yla amcasının oğlu Hz. Ali’yi evlendirmişti. Hz. Fâtıma’nın çeyizi, bir parça kadife, bir su tulumu ve bir yastıktan ibaretti. Hz. Fâtıma’nın çeyizi gibi mehri ve düğün yemeği de gayet sadeydi. Bu mütevazı düğüne şahit olanlar, “Biz, Fâtıma’nın düğününden daha güzel bir düğün görmedik.” demişlerdi. 1

Aziz Müminler!

Evlilik, Allah’ın emri, Resûlüllah’ın sünnetidir. Dünyada mutluluğa ve berekete, ahirette ise huzura ve cennete ulaştıran kıymetli bir başlangıçtır. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi evlilik, “dinin yarısını korumaya” vesiledir. 2

Evliliğin ilk adımı olan nikâh ve düğünlerimiz ise sevdiklerimizin şahitliği ve güzel dilekleri eşliğinde gerçekleşen törenlerdir. Düğünle yeni bir ailenin kurulduğu ilan edilir. Sevinçler paylaşılır; geleceğe dair umutlar güçlenir. Eşler arasına muhabbet ve merhamet lütfetmesi, onlara sağlıklı ve hayırlı nesiller ihsan etmesi için Allah’a dua edilir.

Kıymetli Müslümanlar!

Dinimiz, hem düğün hazırlıklarımızın hem de nikâh ve düğün törenlerimizin kolaylaştırılmasını öğütler. Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizin de gösterişten uzak ve sade yapılmasını tavsiye eder. Nitekim Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “En bereketli nikâh, zorluğu ve külfeti en az olanıdır.” 3

Değerli Müminler!

Maalesef günümüzde, evlenmek isteyen birçok gencimiz, düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlanmakta, hatta evlilikten uzak durmaktadır. Gereğinden fazla yapılan düğün harcamaları ile aileler, düğünden sonra uzun süre borç ödemektedir. Bu durum genç çiftlerin, evliliklerinin ilk yıllarını maddi sıkıntı ve huzursuzlukla geçirmesine neden olmaktadır. Hâlbuki Nebevî ölçü açıktır: “Kolaylaştırın, zorlaştırmayın! Müjdeleyin, nefret ettirmeyin!”4

Aziz Müslümanlar!

Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizde de Allah’ın rızasına, Resûlü’nün sünnetine uygun davranalım. Evliliklerimizi kolaylaştıralım. Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeden yapmaya gayret edelim. Eğlenirken İslam’ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket edelim; ölçülü ve dengeli olalım, helale ve harama riayet edelim. Düğünlerimizi, Kur’an’da “Kendileriyle huzur bulmamız için bizlere eşler yarattığını, aramızda sevgi ve rahmet bağları var ettiğini” 5 buyuran Rabbimize şükretmek için birer vesile kılalım..

1 İbn Mâce, Nikâh, 24.

2 Beyhaki, Şuabü’l-İman IV, 382.

3 İbn Hanbel, VI, 83.

4 Buhârî, İlim, 11.

5 Rûm, 30/21.