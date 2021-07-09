İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Bugünkü cuma namazı için ise hazırlıklar tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okunması için yayımladığı Cuma Hutbesi'nin teması "İhanete Karşı Sadakate, Cesarete ve Şehadete Şahidiz" İşte 9 Temmuz Diyanet Cuma Hutbesi ve il il Cuma namazı saati ile İstanbul Cuma saati...
İSTANBUL CUMA SAATİ - 9 TEMMUZ 2021
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saati 13:14'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|09 Temmuz 2021 Cuma
|03:37
|05:33
|13:14
|17:13
|20:45
|22:33
|10 Temmuz 2021 Cumartesi
|03:38
|05:34
|13:14
|17:13
|20:45
|22:32
|11 Temmuz 2021 Pazar
|03:39
|05:35
|13:15
|17:13
|20:44
|22:32
|12 Temmuz 2021 Pazartesi
|03:40
|05:36
|13:15
|17:13
|20:44
|22:31
|13 Temmuz 2021 Salı
|03:41
|05:36
|13:15
|17:13
|20:44
|22:30
|14 Temmuz 2021 Çarşamba
|03:43
|05:37
|13:15
|17:13
|20:43
|22:29
|15 Temmuz 2021 Perşembe
|03:44
|05:38
|13:15
|17:13
|20:42
|22:28
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Yukarıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?
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2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ
|
HİCRİ TARİHLER
|
MİLADİ TARİHLER
|
GÜN
|
AY
|
YIL
|
GÜN
|
AY-YIL
|
HAF.GÜN
|
DİNİ GÜNLER
|
1
|
C.AHİR
|
1442
|
14
|
OCAK-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
1
|
RECEB
|
1442
|
13
|
ŞUBAT-2021
|
CUMARTESİ
|
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
|
6
|
RECEB
|
1442
|
18
|
ŞUBAT-2021
|
PERŞEMBE
|
REGAİB KANDİLİ
|
26
|
RECEB
|
1442
|
10
|
MART-2021
|
ÇARŞAMBA
|
MİRAC KANDİLİ
|
1
|
ŞABAN
|
1442
|
14
|
MART-2021
|
PAZAR
|
...........
|
14
|
ŞABAN
|
1442
|
27
|
MART-2021
|
CUMARTESİ
|
BERAT KANDİLİ
|
1
|
RAMAZAN
|
1442
|
13
|
NİSAN-2021
|
SALI
|
RAMAZAN BAŞLANGICI
|
26
|
RAMAZAN
|
1442
|
08
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
KADİR GECESİ
|
30
|
RAMAZAN
|
1442
|
12
|
MAYIS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AREFE
|
1
|
ŞEVVAL
|
1442
|
13
|
MAYIS-2021
|
PERŞEMBE
|
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
|
2
|
ŞEVVAL
|
1442
|
14
|
MAYIS-2021
|
CUMA
|
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
|
3
|
ŞEVVAL
|
1442
|
15
|
MAYIS-2021
|
CUMARTESİ
|
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
|
1
|
ZİLKADE
|
1442
|
11
|
HAZİRAN-2021
|
CUMA
|
........
|
1
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
11
|
TEMMUZ-2021
|
PAZAR
|
........
|
9
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
19
|
TEMMUZ-2021
|
PAZARTESİ
|
AREFE
|
10
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
20
|
TEMMUZ-2021
|
SALI
|
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
|
11
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
21
|
TEMMUZ-2021
|
ÇARŞAMBA
|
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
|
12
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
22
|
TEMMUZ-2021
|
PERŞEMBE
|
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
|
13
|
ZİLHİCCE
|
1442
|
23
|
TEMMUZ-2021
|
CUMA
|
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
|
1
|
MUHARREM
|
1443
|
9
|
AĞUSTOS-2021
|
PAZARTESİ
|
HİCRİ YILBAŞI
|
10
|
MUHARREM
|
1443
|
18
|
AĞUSTOS-2021
|
ÇARŞAMBA
|
AŞURE GÜNÜ
|
1
|
SAFER
|
1443
|
08
|
EYLÜL-2021
|
ÇARŞAMBA
|
........
|
1
|
R.EVVEL
|
1443
|
07
|
EKİM-2021
|
PERŞEMBE
|
........
|
11
|
R.EVVEL
|
1443
|
17
|
EKİM-2021
|
PAZAR
|
MEVLİD KANDİLİ
|
1
|
R.AHİR
|
1443
|
06
|
KASIM-2021
|
CUMARTESİ
|
........
|
1
|
C.EVVEL
|
1443
|
05
|
ARALIK-2021
|
PAZAR
|
........
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