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İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Bugünkü cuma namazı için ise hazırlıklar tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okunması için yayımladığı Cuma Hutbesi'nin teması "İhanete Karşı Sadakate, Cesarete ve Şehadete Şahidiz" İşte 9 Temmuz Diyanet Cuma Hutbesi ve il il Cuma namazı saati ile İstanbul Cuma saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ - 9 TEMMUZ 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saati 13:14'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 09 Temmuz 2021 Cuma 03:37 05:33 13:14 17:13 20:45 22:33 10 Temmuz 2021 Cumartesi 03:38 05:34 13:14 17:13 20:45 22:32 11 Temmuz 2021 Pazar 03:39 05:35 13:15 17:13 20:44 22:32 12 Temmuz 2021 Pazartesi 03:40 05:36 13:15 17:13 20:44 22:31 13 Temmuz 2021 Salı 03:41 05:36 13:15 17:13 20:44 22:30 14 Temmuz 2021 Çarşamba 03:43 05:37 13:15 17:13 20:43 22:29 15 Temmuz 2021 Perşembe 03:44 05:38 13:15 17:13 20:42 22:28

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Yukarıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

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