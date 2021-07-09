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Haberler Gündem Cuma namazı saati 9 Temmuz 2021? İstanbul, Ankara, İzmir (il il) cuma namaz saatleri | İstanbul Cuma namazı va
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Cuma namazı saati 9 Temmuz 2021? İstanbul, Ankara, İzmir (il il) cuma namaz saatleri | İstanbul Cuma namazı vakti

İstanbul Cuma namazı saati kaçta? 9 Temmuz İstanbul Cuma namazı saati öncesi Fatih, Süleymaniye ve Sultanahmet gibi camiler başta olmak üzere Cuma namazı için hazırlıklar tamamlandı. Cuma namazı öncesi İstanbul il genelinde vatandaşlar İstanbul Cuma namazı saatini merak ediyor. İşte 31 Mayıs İstanbul Cuma namazı saati ve il il namaz vakitleri...

Cuma namazı saati 9 Temmuz 2021? İstanbul, Ankara, İzmir (il il) cuma namaz saatleri | İstanbul Cuma namazı va

İstanbul Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı haftalık ezan ve namaz saatleri tablosunda yer aldı. Bugünkü cuma namazı için ise hazırlıklar tamamlanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okunması için yayımladığı Cuma Hutbesi'nin teması "İhanete Karşı Sadakate, Cesarete ve Şehadete Şahidiz" İşte 9 Temmuz Diyanet Cuma Hutbesi ve il il Cuma namazı saati ile İstanbul Cuma saati...

İSTANBUL CUMA SAATİ - 9 TEMMUZ 2021

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre İstanbul'da Cuma namazı bugün saati 13:14'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınacak. İşte İstanbul'un haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle;

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
09 Temmuz 2021 Cuma 03:37 05:33 13:14 17:13 20:45 22:33
10 Temmuz 2021 Cumartesi 03:38 05:34 13:14 17:13 20:45 22:32
11 Temmuz 2021 Pazar 03:39 05:35 13:15 17:13 20:44 22:32
12 Temmuz 2021 Pazartesi 03:40 05:36 13:15 17:13 20:44 22:31
13 Temmuz 2021 Salı 03:41 05:36 13:15 17:13 20:44 22:30
14 Temmuz 2021 Çarşamba 03:43 05:37 13:15 17:13 20:43 22:29
15 Temmuz 2021 Perşembe 03:44 05:38 13:15 17:13 20:42 22:28

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Yukarıdaki cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2021 YILI DİNİ GÜNLER LİSTESİ

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1442

14

OCAK-2021

PERŞEMBE

........

1

RECEB

1442

13

ŞUBAT-2021

CUMARTESİ

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

6

RECEB

1442

18

ŞUBAT-2021

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1442

10

MART-2021

ÇARŞAMBA

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1442

14

MART-2021

PAZAR

...........

14

ŞABAN

1442

27

MART-2021

CUMARTESİ

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1442

13

NİSAN-2021

SALI

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1442

08

MAYIS-2021

CUMARTESİ

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1442

12

MAYIS-2021

ÇARŞAMBA

AREFE

1

ŞEVVAL

1442

13

MAYIS-2021

PERŞEMBE

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1442

14

MAYIS-2021

CUMA

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1442

15

MAYIS-2021

CUMARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1442

11

HAZİRAN-2021

CUMA

........

1

ZİLHİCCE

1442

11

TEMMUZ-2021

PAZAR

........

9

ZİLHİCCE

1442

19

TEMMUZ-2021

PAZARTESİ

AREFE

10

ZİLHİCCE

1442

20

TEMMUZ-2021

SALI

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1442

21

TEMMUZ-2021

ÇARŞAMBA

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1442

22

TEMMUZ-2021

PERŞEMBE

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1442

23

TEMMUZ-2021

CUMA

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1443

9

AĞUSTOS-2021

PAZARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1443

18

AĞUSTOS-2021

ÇARŞAMBA

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1443

08

EYLÜL-2021

ÇARŞAMBA

........

1

R.EVVEL

1443

07

EKİM-2021

PERŞEMBE

........

11

R.EVVEL

1443

17

EKİM-2021

PAZAR

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1443

06

KASIM-2021

CUMARTESİ

........

1

C.EVVEL

1443

05

ARALIK-2021

PAZAR

........

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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